Radtouren in die Region : Auf zwei Rädern die Region erkunden

Der ADFC Langenfeld Monheim bietet im August Touren mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden in die Region an. Foto: Horst Viebahn

Langenfeld/Monheim Der ADFC Langenfeld/Monheim bietet Radtouren zu Zielen in der nähereren und weiteren Region mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Alle Ausflüge sind mit normalen Rädern zu bewältigen.

() Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld/Monheim bietet im August Touren durch das Rheinland an. Die erste Radreise startet am Samstag, 6. August, um 11 Uhr vom Langenfelder Rathaus aus ins Rheinland. Die Streckenlänge beträgt rund 50 Kilometer. „Wir fahren mit gemütlichen 15 bis 18 Kilometer pro Stunde“, kündigt Horst Viebahn, Pressewart des ADFC an. Die Tourenleitung hat Resi Maaßen. Eine längere Pause mit Einkehr sei vorgesehen.

Der grüne Parkgürtel in Köln ist das Ziel der Tour am Sonntag, 7. August. Dieter Giese und Gerd Hoffmann starten morgens um 9 Uhr vom Rathaus in Langenfeld. Es werden rund 80 Kilometer in gemütlicher Fahrweise absolviert. Die Rückkehr wird gegen 17 Uhr sein. Eine längere Pause ist ebenfalls vorgesehen.

Für die Radler, die es gerne schneller und sportlicher mögen, fährt Horst Viebahn am Montag, 8. August, seine regelmäßige App geführte-Tour. Um 18.30 geht es los vom Rathausplatz in Monheim. Über meist asphaltierte Radwege ohne nennenswerte Steigungen werden 30 bis 40 Kilometer in flotten 20 bis 25 km/h gefahren. Nach der Rückkehr besteht die Möglichkeit einer Einkehr in der Monheimer Altstadt.

Am Freitag, 12. August, ist wieder Zeit für die Critical Mass. Die Aktion macht auf Missstände für Radler im Verkehr aufmerksam. Der ADFC ist hier nicht der Veranstalter, sondern bietet lediglich Zubringer-Dienste an. Nähere Informationen gibt Volker Heidkamp unter Tel. 01578 1590945. Die einfache Fahrt in möglichst großer Gruppe startet um 17.15 von der St.-Martin-Kirche in Richrath und um 17.30 Uhr vom Langenfelder Rathaus.

Die spektakulärste ADFC-Tour der Woche bietet Resi Maaßen zu den Schlössern und Herrenhäusern im Kreis Neuss an. Am Sonntagmorgen, 14. August, um 9 Uhr führt sie die Gruppe über die Fleher Brücke zur Erftmündung. Von dort weiter durch die Felder nach Schloss Dyck, Schloss Liedberg und den Herrenhäusern Haus Horst, Haus Fürth und zum Fleckenhaus. Weiter geht es über Neuss und über die Kardinal-Frings-Brücke zurück nach Langenfeld. Die etwa 86 Kilometer lange Tour wird in gemütlichem Tempo von 15 bis 18 km/h absolviert. Die Rückkehr nach Langenfeld wird gegen 17 Uhr sein. Eine längere Pause mit Einkehrmöglichkeit ist vorgesehen. Wer gerne dabei sein möchte, sollte sich bei der Tourenleiterin unter 0176 57646300 anmelden.

Am Mittwoch, 17. August besteht vor dem Langenfelder Rathaus in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit sein Rad codieren zu lassen. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter 02173 907151 erforderlich. An allen Terminen besteht auch die Möglichkeit, ADFC-Mitglied zu werden.

Wer sich die Touren nicht zutraut und lieber mit einer kürzeren Runde beginnen möchte, der wird mit der Monheim-Baumberger Mittwochstour bedient. Die Feierabendtour des ADFC startet jeden Mittwoch um 18.30 Uhr ab der Baumberger Rosenapotheke an der Geschwister-Scholl-Straße. Ortskundige Tourenleiter fahren 30 bis 40 Kilometer gemütlich, ohne nennenswerte Steigungen auf befestigten Wegen zu sehenswerten Zielen ins Monheimer Umland. Nach der Rückkehr ist eine Einkehr vorgesehen.

Alle Touren können sowohl mit „normalen“ Fahrrädern als auch mit E-Bikes bewältigt werden, teilt der Pressewart mit. Aktuelle Informationen dazu gibt es in den Schaukästen am Langenfelder Rathaus, am Einkaufszentrum in Monheim-Baumberg, vor der Rosenapotheke und natürlich im Internet unter www.adfc-langenfeld.de, www.adfc-im-neanderland.de sowie www.touren-termine.adfc.de. Wer den ADFC-Newsletter abonnieren möchte, wendet sich per E-Mail: neanderland@newsletter.adfc-nrw.de an den ADFC.

(dih)