Bundesregierung will Förderprogramm einstellen : Sprach-Kitas fürchten um elf Jahre Arbeit

Ann Schmerbach ist für die Sprachförderung in der Kita Schwalbennest zuständig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Bund will die Förderung von Sprach-Kitas zum Jahresende auslaufen lassen. Wenn das Land nicht einspringt, könnte in den betroffenen Kitas je eine halbe Fachkraft wegfallen – in Monheim sind es acht, in Langenfeld eine Kita.