Womöglich Funksignale abgefischt : Werkzeug und Motorräder aus Garagen in Venekoten gestohlen

Niederkrüchten In Niederkrüchten-Venekoten sind in jüngster Zeit Werkzeug, Motorräder und ein E-Bike aus Garagen gestohlen worden. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor einer besonderen Masche von Einbrechern schützen kann.

Nach der Rückkehr aus einem Urlaub wünscht man sich einen unbeschwerteren Start in den Alltag, als ihn Heinz Krings hatte. Der Venekotener musste Ende Mai nämlich erleben, dass sich Diebe in seiner Garage zu schaffen gemacht und Werkzeug daraus gestohlen hatten – immerhin im Wert eines dreistelligen Betrages. Ärgerlich genug, doch es kam noch dicker.

Die Täter zeichnen die zwischen Garagentor und Fernsteuerung ausgetauschten Signale auf. Dafür gibt es Funkfrequenz-Scanner. Überdies sind im Internet Software und Bauanleitungen für Platinen verfügbar, mit denen über ein Laptop Funksignale aufgezeichnet und auch Verschlüsselungen von Signalen geknackt werden können. Die Täter, so die Polizei, arbeiten oft aus in der Nähe geparkten Autos oder halten einen Scanner verdeckt in der Hand oder tragen ihn unter der Kleidung, um so die Funksignale aufzuzeichnen. Haben sie das Signal abgefischt, können sie es jederzeit selbst senden und das Garagentor öffnen. Anfällig dafür, auf diese Art abgefischt zu werden, seien vor allem Systeme, die keine dynamisch wechselnden Funkcodes verwenden. Dies sei noch bei vielen älteren Systemen Standard.