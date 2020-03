Düsseldorfer Straße 226 : Denkmalgeschütztes Haus hat gebrannt

Der Dachstuhl des Hauses Düsseldorfer Straße 226 brannte in voller Ausdehnung. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Ein denkmalgeschütztes Haus an der Düsseldorfer Straße ist am frühen Mittwochmorgen durch einen Brand schwer beschädigt worden.

Die Feuerwehr Langenfeld war am Mittwoch gegen 1.30 Uhr zu alarmiert worden. Der Dachstuhl stand beim Eintreffen der Wehrleute bereits in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da die Holztreppe in das Dachgeschoss bereits durchgebrannt war. Es entstand hoher Schaden. Die Polizei ermittelt.