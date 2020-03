Vier Langenfelder erkrankt : Wegen Corona: Hagen Rether, Rex-Kino und sonstige Kultur fallen aus

Langenfeld Die Langenfelder Stadtverwaltung hat sich am Freitagvormittag laut Rathaussprecher Andreas Voss dazu entschieden, ab sofort alle Kulturveranstaltungen bis auf weiteres abzusagen. Dazu gehört auch der heutige Auftritt des Kabarettisten Hagen Rether in der Stadthalle.

Am heutigen Mittag vermeldete der Kreis Mettmann einen weiteren Erkrankungsfall in Langenfeld. Es handelt sich dabei um den am gestrigen Donnerstagmittag als Verdachtsfall vermeldeten Mann, dessen Test positiv ausfiel. Er ist weiterhin in häuslicher Quarantäne. Das Kreisgesundheitsamt klärt mögliche Kontakte der positiv getesteten Person. Damit gibt es aktuell drei Covid-19-Kranke in Langenfeld; im Kreis Mettmann sind es insgesamt 19 Infizierte. Zudem gibt es kreisweit 43 Verdachtsfälle, vier davon in Monheim, drei in Langenfeld. (Stand 13. März, 13 Uhr).