St. Patrick’s Day : Haus Arndt erstrahlt in irischem Grün

Am kommenden Dienstag, dem irischen St. Patrick’s Day, wird „Haus Arndt – The Celtic Corner“ grün angeleuchtet. Foto: Partnerschaftskomitee Langenfeld

Langenfeld Seit 2013 ist das irische Ennis Partnerstadt von Langenfeld – und beide Seiten sind sich grün. Das zeigt sich am kommenden Dienstag, dem St. Patrick’s Day, eingangs der Fußgängerzone Solinger Straße.

An diesem irischen Nationalfeiertag 17. März wird das historische Haus Arndt mit dem Restaurant „The Celtic Corner“ in irischem Grün erstrahlen. Auf Initiative des Langenfelder Partnerschaftskomitees (Parkom) ist die irische Gaststätte mit Pub erstmals Teil der so genannten Global Greening-Kampagne. Dabei werden zu Ehren des ehemaligen Bischofs und Schutzheiligen St. Patrick weltweit Wahrzeichen grün angestrahlt. In Deutschland sind neben Langenfeld unter anderem Berlin (Funkturm), Köln (Lanxess Arena) und München (Olympiaturm) mit von der Partie. Gestartet wurde die Kampagne 2009 von der Agentur „Tourism Ireland“, die für die Vermarktung der grünen Insel als Urlaubsland zuständig ist.

St. Patrick’s Day wird natürlich auch im Haus Arndt am 17. März standesgemäß gefeiert. Ab 20 Uhr spielt die Akustikband „Double Mission“. Dazu bietet Wirt Olaf Kohler neben typisch irischen Getränken auch traditionelle Leckereien von der grünen Insel an, zum Beispiel Irish Whiskey Trifle, Lammfilet in Guinness-Backpflaumensauce sowie Shepherd’s Pie und Champs. Der Parkom-Förderverein trifft sich ab 18.30 Uhr zum Stammtisch in der oberen Etage. Dort sind auch weitere am Thema Städtepartnerschaft Interessierte willkommen.