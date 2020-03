Monheim Haushaltspolitk : Ist diese Haushaltspolitik noch seriös?

Das Deusser-Haus sollte schon 2019 einen Aufzug bekommen. Daraus wurde bisher nichts. Foto: Stadt Monheim

Monheim ANALYSE Das Rathaus will eine so genannte Ermächtigungsübertragung für Investitionen in Höhe von 134 Millionen Euro vornehmen. Im Haushalt stehen aber bereits Investitionen von Millionen 137,9 Millionen Euro. Wie soll das finanziert werden?

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Wenn Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) für 2020 Investitionen in Höhe von 137,9 Millionen Euro laut Gesamtfinanzplan ankündigt – ist das realistisch oder Augenwischerei? CDU-Fraktionschef Markus Gronauer hatte in seiner Haushaltsrede kritisiert, dass schon für 2019 Ausgaben in Höhe von 76 Millionen Euro geplant waren. Diese Maßnahmen hätten aber gar nicht abgearbeitet werden können, die meisten mussten in die kommenden Jahre übertragen werden. „Vieles gleicht eher einem Peto-Wahlversprechen für die kommenden fünf Jahre als einem konkreten Handlungsrahmen für 2020“, so Gronauer. „Keiner weiß, was wirklich kommt, was ein Versprechen bleibt.“

Nun informiert die Verwaltung den Rat am Donnerstag über eine so genannte Ermächtigungsübertragung für Investitionen im Jahresabschluss 2019 – in Höhe von 134 Millionen Euro. Darunter etwa der Aufzug für das Deusser-Haus, wo schon 2018 die veranschlagten 150.000 Euro nicht abgerufen wurden. Oder das Haus der Hilfsorganisationen, für das im Haushalt 2019 ein Budget von einer Million Euro veranschlagt wurde, aber nichts geschah. Auch die Gartengestaltung des Ulla-Hahn-Hauses wartet noch auf ihre Realisierung. Die Liste ist ellenlang. Das ist aus zwei Gründen problematisch:

Info Kunstwerke, die noch nicht installiert wurden Auf der Übertragungs-Liste für Investitionen sind das Feuerwehrgerätehaus Baumberg und die Landelokale Tempelhofer Straße Beispiele für Investitionsprojekte, die für 2019 geplant aber nicht angegangen wurden. Übertragen werden auch 1,3 Millionen Euro für Kunstgegenstände (tanzende Häuser, Geysir), die noch immer nicht installiert wurden oder die Einrichtung für den Sojusneubau, der noch nicht steht.

Erstens verdoppelt sich damit nahezu der Ansatz für Investitionen im Haushalt 2020 auf 271 Millionen Euro. Dabei konnte schon in der beschlossenen Haushaltssatzung der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe 130,5 Millionen Euro nur durch die Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 83,2 Millionen Euro gedeckt werden. Es müssen also noch keine Kredite aufgenommen werden. Kritisch wird es aber, wenn man bedenkt, dass die Gesamthöhe der liquiden Mittel zwar immerhin bei 108 Millionen Euro lag, aber neben der aktuellen Entnahme schon für die nächsten Jahre negative Saldi aus Investitionstätigkeit eingeplant sind: 97,5 Millionen Euro für 2021, 81,4 Millionen Euro in 2022 und 41 Millionen Euro 2023.

Wie aber die zusätzlichen 134 Millionen Euro gedeckt werden sollen, wird in der Vorlage nicht genannt.

Zweitens: Wie ist diese Vorgehensweise mit der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vereinbar? Nach den Planungsgrundsätzen sind „die …Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich … zu leistenden Beträge zu veranschlagen“. 134 Millionen Euro, die übertragen werden, sind ein Indiz dafür, dass die Vorschrift nicht ganz eingehalten wurde. Zu Investitionen heißt es zudem in der Verordnung, dass „Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Gesamtkosten der Maßnahme, einschließlich der Folgekosten ersichtlich sind.“

So lag für das 76-Millionen-Projekt Kulturraffinerie die Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch gar nicht vor, sie ist laut Architekt auch jetzt erst „zu 40 bis 50 Prozent“ abgeschlossen, über Folgekosten wurde bisher nichts ausgesagt. Hier stellt sich die Frage, warum geplante Investitionen so früh veranschlagt werden, wenn klar ist, dass die Projekte gar nicht alle abgearbeitet werden können? Um die Umsetzung von Projekten – auch über einen möglichen Politikwechsel hinaus – sicherzustellen, dafür gibt es aber das haushalterische Instrument der Verpflichtungsermächtigung.

Die Rathausmeldung vom Oktober 2019, dass der Haushaltsplan 2020 erneut „schwarze Zahlen“ liefere, ist also überholt: Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wies nämlich nach Beschluss der Haushaltssatzung noch ein Plus von 213.470 Euro auf. Das ändert sich jetzt. Denn das Rathaus nimmt auch eine komsumtive Ermächtigungsübertragung von 3,585 Millionen Euro vor. Dann liegt zumindest rechnerisch ein Defizit von 3,372 Millionen Euro vor, das dann übers Jahr ausgeglichen werden müsste.