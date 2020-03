Ursache noch unklar : Feuerwehr löscht Brand in Spielhalle

Langenfeld Die Ursache eines Feuers in einer Spielhalle am Immigrather Platz ist noch unklar. 41 Bewohner aus den oberen Etagen des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro.

(mei) In einer Spielhalle am Immigrather Platz hat es aus bislang noch nicht geklärter Ursache am Dienstag gegen 7.20 Uhr gebrannt. Menschen waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zu diesem Zeitpunkt nicht in den im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Geschäftsräumen. 41 Bewohner mussten während des Löscheinsatzes ins Freie. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt. Wegen Brandgeruch war die Feuerwehr alarmiert worden. In einem Raum der Spielhalle habe es gebrannt und die Flammen im hinteren Bereich des Raumes drohten über ein Fenster in das Geschoss darüber überzugreifen. Dies verhinderte ein Trupp von außen. 36 Feuerwehrleute waren im Einsatz.