Monheim wichtige Infrastruktur-Betriebe : So bleiben wichtige Infrastruktur-Einrichtungen einsatzbereit

So bleiben wichtige Infrastruktur-Einrichtungen einsatzbereit

Hilden/Monheim Die Kreispolizei hat einen Pandemiekoordinator, bei der Feuerwehr findet der Wachwechsel kontaktlos statt. Bei der Mega arbeiten viele im Home-Office.

Die Polizei im Kreis Mettmann hält die Einsatzkräfte mit täglich aktualisierten Informationen auf dem Laufenden. „Jeder Einzelne, insbesondere aber auch alle Führungskräfte, achten auf die strikte Einhaltung aller notwendigen, auch allgemein gültigen hygienischen Vorsorgemaßnahmen, zum Beispiel kein Händeschütteln, Nutzen von Desinfektionsmitteln, Niesen und Husten in die Armbeuge etc.“, erklärt Polizeisprecher Heinrich-Ulrich Löhe. „Zudem haben wir in unserer Behörde einen sogenannten Pandemiekoordinator benannt, der bei seinen Aufgaben in engem Kontakt zum Krisenstab und dem Gesundheitsamt des Kreises Mettmann steht. Er überwacht die Einhaltung und Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen.“