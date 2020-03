Neun Corona-Kranke in Langenfeld, vier in Monheim : Wasserskianlage unterbricht Betrieb nach Saisonstart

Langenfeld/Monheim Zwei Tage nach dem Saisonstart hat jetzt auch die Wasserskianlage in Langenfeld-Berghausen ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt.

Am Montagnachmittag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 44 Corona-Erkrankungsfälle und 100 Verdachtsfälle im Kreis Mettmann. Alle zehn Städte seien betroffen. Erkrankte gibt es in Erkrath 13, in Haan 5, in Heiligenhaus 1, in Hilden 1, in Langenfeld 9, in Mettmann 2, in Monheim 4, in Ratingen 3, in Velbert 5 und in Wülfrath 1.