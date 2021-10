Corona-Zahlen vom Sonntag : Inzidenz im Sinkflug – im Kreis Mettmann jetzt bei 39,6

In Heiligenhaus starb eine 58-Jährige im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 465 Infizierte erfasst, 28 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 50 (-5), in Haan 35 (-1), in Heiligenhaus 32 (-1), in Hilden 40 (+5), in Langenfeld 41 (-3), in Mettmann 32 (-7), in Monheim 54 (+4), in Ratingen 111 (-8), in Velbert 60 (-11) und in Wülfrath 10 (-1). Insgesamt meldet der Kreis am Wochenende 44 Neuinfektionen.