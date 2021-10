Fußball, Frauen-Niederrheinliga : Fußballerinnen des HSV Langenfeld spielen gegen den Trend

Carsten Kerkhoff trainiert die Fußballerinnen des HSV. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld hatten in dieser Saison noch nicht viel Grund zur Freude. Am Sonntag soll in der Regionalliga gegen die Reserve von Borussia Bocholt zumindest ein Punkt her.