Langenfeld : A 542-Abfahrt Immigrath gesperrt

Die Ausfahrt Immigrath an der A542 in Langenfeld ist voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bis voraussichtlich Mittwochnachmittag müssen Autofahrer die Umleitung nutzen. Die Autobahn GmbH sichert eine Böschung im Nachgang an die Unwetterereignisse um Juli.

(RP) Voraussichtlich bis Mittwoch, 13. Oktober, 15 Uhr, können Verkehrsteilnehmer auf der A542 in Fahrtrichtung Monheim nicht an der Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath abfahren. Dies teilt die Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Langenfeld-Reusrath ist mit einem roten Punkt ausgeschildert. Die Autobahn GmbH sichert eine Böschung im Nachgang an die Unwetterereignisse um Juli.