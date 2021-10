Vorfahrt missachtet : Langenfelder verursacht tödlichen Unfall

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten (85) in eine Spezialklinik, seine Frau (84) starb an der Unfallstelle. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann/Polizei

Ein Langenfelder hat in Velbert einen tödlichen Autounfall verursacht. Bei der Kollision seines Wagens mit dem eines betagten Velberter Ehepaars am Freitag starb eine 84-Jährige, ihr 85-jähriger Ehemann wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hatte der 62-Jährige beim Queren der Kreuzung Stahl-/Bleiberg-/Langenberger Straße mit seinem VW Crafter den Toyota Starlet des vorfahrtberechtigten älteren Ehepaars übersehen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Starlet überdies gegen den Toyota Auris eines 77-jährigen Velberters geschleudert. Der blieb unverletzt, der Langenfelder wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten 85-Jährigen in ein Krankenhaus.