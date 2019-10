Langenfeld : Acht neue Demenzbegleiter haben sich qualifiziert

Sieben Frauen und ein Mann haben die Prüfung bei den Maltesern bestanden.

(ilpl) Grund zur Freude hatten jetzt sieben Damen sowie ein Herr im Café Malta der Malteser: Nach einer anspruchsvollen schriftlichen Abschlussprüfung haben alle die Qualifizierung zum Demenzbegleiter erfolgreich bestanden. Die Schulung mit Schwerpunkt Demenz hat im September begonnen und hatte insgesamt 56 Unterrichtseinheiten, die abends und an Wochenenden stattfanden, umfasst. Hierbei erlernten die Teilnehmer den qualifizierten Umgang mit Menschen mit Demenz. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere das bessere Verstehen sowie das Begleiten von Betroffenen. Praktische Übungen haben das Verständnis noch mehr gefördert. So hat man sich beispielsweise gegenseitig Essen angereicht, um zu verstehen, wie es sich anfühle, sich in einer Situation zu befinden, in welcher man auf Hilfe angewiesen sei. Auf den Begriff des “Fütterns“ verzichte man in diesem Zusammenhang ganz bewusst, erläutert die Dozentin, welche als examinierte Krankenschwester und Pflegedienstleitung in einer Einrichtung über jahrelange Erfahrung im Umgang mit demenziell Erkrankten verfügt. Die seit Jahren bewährte Demenzbegleiter-Schulung der Malteser orientiert sich an dem nach Königin Silvia von Schweden benannten Silviahemmet-Konzept. Diese Palliativ-Philosophie lehrt einen besonders wertschätzenden Umgang mit Betroffenen.