Monheim : Gruppe hilft bei Depression und Ängsten

Die Gruppenleiter Reiner Beber und Sandy Drögehorn tun etwas für andere Menschen und für sich selber. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Sandy Drögehorn und Reiner Beber leiten die Monheimer Selbsthilfegruppe „Füreinander – Miteinander“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Es ist ein bekanntes, aber leider auch häufig ignoriertes Phänomen unserer modernen Leistungsgesellschaft: Immer mehr Menschen leiden unter Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken oder anderen psychosomatischen Störungen. Was tun, wenn eine „depressive Phase“ nicht enden will? Die Wartezeiten in der Psychotherapie sind erfahrungsgemäß sehr lange – oft vergehen sechs und mehr Monate. Sandy Drögehorn fühlte sich nach der Diagnose alleine gelassen. Doch sie sagt, dass sie in der Monheimer Gruppe „Füreinander – Miteinander“ einen Halt gefunden hat.

Sandy Drögehorns Diagnose lautete: Schwere Depression in Kombination mit Angststörungen. „Mir wurde gesagt, ich müsse nun den Rest meines Lebens Medikamente nehmen und könne nicht mehr arbeiten gehen“, erzählt sie. „Und es hieß, dass ich nun alle vier Wochen einen Termin hätte.“

Info An jedem zweiten Freitag trifft sich die Gruppe Was Stammtisch der Selbsthilfegruppe „Füreinander – Miteinander“ mit den Schwerpunkten Depressionen, Ängste und psychosomatische Störungsbilder. Betroffene, Angehörige und sonstige Interessierte sind willkommen. Wann und wo Die Gruppe trifft sich an den Freitagen aller geraden Kalenderwochen um 19 Uhr im Kaminzimmer von Gut Blee, Heilerberg 1, in Monheim.

Aber was tun in der langen Zeit dazwischen? Da sei sie oft verzweifelt. „Man sitzt zu Hause und wartet, dass die 27 Tage herumgehen, damit man wieder die Möglichkeit hat, mit jemandem über seine Krankheit zu sprechen.“

Es war im Jahr 2012, als Sandy Drögehorn dann auf die Selbsthilfegruppe „Füreinander – Miteinander“ in Monheim stieß, die sie seit einigen Jahren nun selber leitet. „Es gibt die Gruppe seit 14 Jahren“, erzählt sie.

15 Betroffene treffen sich alle zwei Wochen im Beratungszentrum. Es sind Menschen mit Depressionen, mit Ängsten, manche mit Doppeldiagnosen. „Jemand kam auch durch die Trauerarbeit hinzu“, sagt Sandy Drögehorn. In dieser gemischten Gruppe gebe es einen hohen Männeranteil. „Das ist bei diesem Thema selten“, merkt sie an. Doch im Vergleich zu früheren Zeiten würden sich inzwischen immer mehr Männer trauen, über ihre psychischen Probleme zu sprechen. Denn viele Existenzbereiche seien davon betroffen.

Reiner Beber, der stellvertretende Selbsthilfegruppen-Leiter, ist seit 2015 dabei. „Wenn man betroffen ist, hat man oft keine Hilfe“, sagt auch er. Wie hoch der Bedarf nach solch einem Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen ist, zeigt sich daran, dass die Selbsthilfegruppe eine lange Warteliste hat. Aus diesem Grund wurde im Januar 2018 zusätzlich ein Stammtisch (siehe Infobox) ins Leben gerufen, zu dem Betroffene, aber auch Interessierte und Angehörige kommen können. „Das ist lockerer“, sagt Beber.

Ulrike und Christa (Namen geändert) gehören auch dazu. „Ich bin seit Anfang an in der Gruppe“, erzählt Ulrike, die seit ihrer Jugend mit Depressionen zu kämpfen hat. „Ich war schon in verschiedenen Kliniken. Es ist immer ein Auf und Ab.“ Die Selbsthilfegruppe gebe ihr Halt. „Ich finde es schön, über meine Probleme reden zu können, festzustellen, dass andere die gleichen Probleme haben. Wir unterstützen uns gegenseitig.“