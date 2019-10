Langenfeld : Viele Orte rufen noch nach Kunst

Kunst regt zur Diskussion an und macht eine Stadt lebenswert, findet Beate Domdey-Fehlau, Geschäftsführerin des Kunstvereins. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Ein Gespräch mit Beate Domdey-Fehlau vom Langenfelder Kunstverein über alte und neue Werke im öffentlichen Raum.

Monheim hat gerade für 700.000 Euro ein bedeutendes Kunstwerk im öffentlichen Raum aufgestellt: die Leda von Prof. Markus Lüpertz. In Langenfeld wurde zuletzt 2008 der „Große vertikale Rhythmus“ von Heinz Mack angekauft. Wir sprachen mit Beate Domdey-Fehlau, Geschäftsführerin und Kuratorin des Kunstvereins Langenfeld und damals als Kulturamtsleiterin für den Ankauf mehrerer großer Werke verantwortlich, über die Entwicklung in den beiden Städten.

Frau Domdey-Fehlau, warum brauchen kleinere Städte wie Langenfeld und Monheim überhaupt Kunst im öffentlichen Raum?

Info

Domdey-Fehlau Kunst für die Stadt heißt Identifikation für den Bürger schaffen. Kunst stiftet Gemeinschaft und regt zur Auseinandersetzung an. Über sie kommen Menschen zusammen, streiten oder unterstützen das Werk. Kunst im öffentlichen Raum ist der Wetzstein des eigenen Bewusstseins, man macht sich Gedanken darüber, findet es gut oder schlecht. Zum anderen macht Kunst Städte lebenswert. Lampen oder Parkbänke möblieren, das reicht nicht aus. Man muss eine Stadt gestalten – z.B. mit Kunst.

Sie haben damals 1983 mit dem Forcieren des Ankaufs der Plastik „Stadtzeichen“ von Otto Herbert Hajek einen Anfang gemacht. Sie waren eine der ersten Initiatorinnen, die diesen Schritt in einer Kleinstadt wagte.

Domdey-Fehlau Das stimmt. Wir hatten 1984 zum ersten Mal eine Ausstellung des weltweit bekannten Malers, Grafikers und Künstlers Otto Herbert Hajek in Langenfeld im öffentlichen Raum. Ich hatte mich während meines Studiums mit seinen Arbeiten beschäftigt. Das Thema meiner Staatsarbeit war übrigens „Kunst im öffentlichen Raum“. Dass ein Hajek nach Langenfeld käme, hätte ich damals nicht gedacht.

Ein Irrtum!

Domdey-Fehlau Zum Glück. Hajek sagte: Wenn die Langenfelder meine Arbeiten sehen wollen, stelle ich sie in Langenfeld aus.

Das Stadtzeichen blieb für immer und hat heute nach einigen Odysseen einen wunderbaren Standort mitten in der Fußgängerzone gefunden.

Domdey-Fehlau Ja, dort trifft man sich. Es gehört ins Stadtbild ebenso wie das wunderbare Lichtobjekt von Heinz Mack, damit haben die damaligen Stadtverantwortlichen Zeichen gesetzt.

Der Weg zum Ankauf des ersten Kunstwerkes für Langenfeld war nicht einfach?

Domdey-Fehlau Es lief damals alles über eine Bürgerinitiative – übrigens unter Beteiligung aller Fraktionen. Ein Bürger stiftete 10.000 Mark. Wir haben gesammelt und bekamen darüber hinaus Geld aus einer Stiftung. Zum Schluss fehlten an den 130.000 Mark für den Ankauf noch 20.000. Nach langer Diskussion gab die Stadt sie dazu.

Die nüchterne Arbeit gefiel nicht jedem Bürger, ähnlich wie heute die abstrakte Leda.

Domdey-Fehlau Viele waren damals dagegen, viele haben aber auch gespendet. Kunst ist nicht mehrheitsfähig. Und die, die dagegen sind, melden sich immer am lautesten zu Wort. Jede Kunst hat ihre Berechtigung. „Vertikaler Rhythmus“ und „Stadtzeichen“ gehören zu Langenfeld als moderne Arbeiten genauso wie das bronzene Traditionspaar von Elke Tenderich-Veit vor der Stadtgalerie, das der Historie Langenfelds gewidmet ist.

Und wie passen die Werke auf den Kreiseln in beiden Städten dort hinein?

Domdey-Fehlau Das ist nicht im eigentlichen Sinn Kunst im Öffentlichen Raum. Das ist Kunst auf dem Kreisel. Das trägt nicht zu einer wohnlichen Innenstadt bei.

Was sagen Sie über die Saurier von Odo Rumpf auf dem Monheimer Kreisverkehr an der Baumberger Chaussee oder den geplanten Geysir an der Kapellenstraße?

Domdey-Fehlau Die sind unterhaltsam und haben auch ihre Berechtigung. Besonders das Paradoxe des Geysirs. Da baut man Kreisel, um den Verkehr flüssiger zu machen. Und dann installiert man eine Ampel, die den Verkehr wieder stoppt, wenn die Fontäne sprudelt. Da wird das Konzept vieler Innenstädte hinterfragt.

Wäre es nicht an der Zeit, auch in Langenfeld wieder einmal ein Kunstwerk anzukaufen?

Domdey-Fehlau Auf jeden Fall. Der Kunstverein bietet hier seine Kompetenz gern an. Wir brauchen unbedingt ein Konzept für die Stadt und ein Budget im Haushalt, das es uns ermöglicht, alle fünf bis zehn Jahre etwas anzuschaffen. Eine Jury aus Fachleuten und Bürgern könnte entscheiden. Es kann auch ein besonderes Bauwerk sein. Es gibt so viele Stellen in Langenfeld, die nach Kunst rufen. Reusrath, Wiescheid und Berghausen beispielsweise, da fällt mir einiges ein. Es muss ja nicht immer etwas Plakatives und Großes sein. Es kann auch etwas Dezentes oder Meditatives sein, wie der Weltenspiegel des Künstlers Horst Gläsker an der Kirche St. Martin in Richrath. Kunst gehört unabdingbar in eine Stadt.

Wie wichtig ist der Standort?

Domdey-Fehlau Der Ort für ein Kunstwerk muss immer mit Bedacht gewählt werden. Der Künstler kann das am besten selbst bestimmen. Im optimalen Fall wird die Kunst von vorne herein in eine Baumaßnahme eingeplant. Nachbessern klappt selten.

Gefällt Ihnen der der Leda?