Monheim : VHS zeigt Bilder aus Burma

Monheim Burma – wohl die wenigsten Menschen hierzulande wissen viel über diesen südostasiatischen Staat. Da will die Volkshochschule Abhilfe schaffen. Sie bietet am Mittwoch, 30. Oktober, eine Multivisionsshow über das Land der goldverzierten Tempel an.

