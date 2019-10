Mitmachen : Heimatpfleger vernetzen sich

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann informiert in einer Veranstaltung.

„KuLaDig – Kultur. Landschaft. Digital.“ ist ein Informationssystem, das federführend der Landschaftsverband Rheinland (LVR) aufgelegt hat, um lokales und regionales Wissen über die Historische Kulturlandschaft und das landschaftliche kulturelle Erbe zu sichern und publik zu machen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Deshalb lädt der Kreis Mettmann zusammen mit dem LVR für Montag, 4. November, 17 Uhr alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung in den großen Sitzungssaal des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann, ein. Als Referenten aus der LVR-Abteilung „Digitales Kulturerbe“ stellen Klaus-Dieter Kleefeld und Elmar Knieps KuLaDig vor. Sie werden zeigen, wie Interessierte ihr Wissen einbringen und KuLaDig gratis nutzen können. Die Infoveranstaltung richtet sich an Heimatpfleger sowie an Mitglieder der Heimat-, Geschichts- und Bürgervereine, an Mitarbeiter der kommunalen Verwaltungen, des Denkmal- und Umweltschutzes und kulturhistorisch Interessierte. Anmeldung bis heute, 28. Oktober, unter kulturamt@kreis-mettmann.de oder Telefon 02104 992056.