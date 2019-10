Langenfeld : Das Haydn-Oratorium in einer kindgerechten Fassung

Langenfeld (elm) Klassische Musik dürfte auf den wenigsten Playlists von Grundschulkindern zu finden sein. Dass Joseph Haydns tonmalerische Musik aber eine spannende Alternative zur Pop-Musik von Mark Forster, Ariana Grande oder Shawn Mendes sein können, möchten die beiden Chöre „Cäcilia an St.

Am Sonntag, 24. November, 15.30 Uhr wird in der Kirche St. Martin in Richrath unter der Leitung von Peter Gierling Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ aufgeführt. Und zwar in einer Konzertfassung für Kinder. In zehn Szenen werden den Kindern Ausschnitte aus der originalen bildreichen Musik des Oratoriums nahegebracht. Kurzweilige kindgerechte Dialogtexte führen jeweils in die einzelnen Abschnitte ein. Die beiden Chöre treten zusammen mit den Solisten Christina Kühne (Sopran), Jean-Pierre Ouellet (Tenor) und Achim Hoffmann (Bass) sowie dem Orchester der Camerata Louis Spohr auf. Der Eintritt für das Kinderkonzert ist frei.