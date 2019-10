Langenfeld : Jugendliche tauschen Kleider für den Klimaschutz

Langenfeld Als Aktion gegen die Wegwerfmanier dient der Trödelmarkt

(elm) Ein voller Kleiderschrank, aber nichts zum Anziehen? Eine Lösung dieses existenziellen Problems bietet die Kleidertauschparty am Samstag, 9. November, 15 bis 18 Uhr. Diese Klimaschutz-Aktion wird in der Stadtbibliothek Langenfeld und in Kooperation mit der Kinder- und Jugendbeteiligung organisiert. Und so funktioniert die Börse: Kleidungsstücke, die nicht mehr passen oder gefallen, können kostenlos gegen andere in ähnlichem Wert getauscht werden. Auch Schuhe und Accessoires können mitgebracht werden.