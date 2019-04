Nach Rang fünf : Ratheimer Volleyballer ziehen positives Saisonfazit

Hückelhoven Nach einer schwierigen Saison sind die Oberliga-Volleybaler nicht unzufrieden. Viele Verletzungen verhinderten ein besseres Abschneiden.

Neun Siege aus 18 Spielen reichten am Ende nicht für einen Platz unter den ersten Vier oder gar Drei, den Trainer Hans Steffens durchaus anvisiert hatte: „Ich glaube, dass für uns mehr möglich gewesen wäre.“ Sein ohnehin schon recht kleiner Kader dezimierte sich im Laufe der Saison allerdings immer weiter. Alles begann mit der Verletzung des einzigen gelernten Zuspielers, Trainersohn Marcel Steffens, vor dem zweiten Spieltag. René Steffens vertrat seinen Bruder ordentlich, ein Unterschied zwischen Zuspieler und Diagonalangreifer war aber nicht zu verleugnen. Diese Schwächung begleitete den VC viele Wochen.

Der Coach konnte bei fast keinem Spieltag auf einen Kader zurückgreifen, der eine zweistellige Anzahl an Spielern hergab. Schichtdienste, langwierige Erkrankungen, weitere Verletzungen, private Verpflichtungen dünnten den Kader immer wieder an den Spieltagen aus. Im Laufe der Saison verließen den VC sogar zwei Spieler endgültig. Axel Borchwaldt zog es nach elf Jahren beruflich in seine alte Heimat, Neuzugang Szymon Spandel ging wieder zurück nach Polen. Dass der VC mit 75 Sätzen gemeinsam mit Bayer Wuppertal die mit Abstand meisten Sätze der Liga spielte, erhöhte die Belastung zusätzlich.