Kreisliga A : Im Abstiegskampf ist noch alles offen

Der Helpensteiner Moritz Rachau im Zweikampf (Archiv). Foto: JÜRGEN LAASER

Kreis Heinsberg Mindestens fünf Teams kämpfen im Tabellenkeller um den Klassenverbleib. Beim Spitzenspiel in Helpenstein kann Golkrath näher an die Tabellenspitze rücken.

Die Meisterschaftsfrage scheint fast geklärt. Trotzdem haben die direkten Verfolger in der Fußball-Kreisliga A weiter Chancen gegen den Spitzenreiter SV Helpenstein. Im Kampf gegen den Abstieg ist noch vieles offen.

Der SV Helpenstein trifft am Sonntag im Topspiel auf den Vierten SV Golkrath: Die Helpensteiner unter Trainer Marcel Leicher führen die Liste mit immer noch elf Punkten Abstand an – bei einem Golkrather Sieg würde sich das jedoch ändern und der SVG auf Platz zwei aufsteigen. Helpenstein geht als Favorit in die Partie und will in der Rückrunde ungeschlagen bleiben.

Der Tabellenzweite SV Viktoria Waldenrath/Straeten ist beim FC Wanderlust Süsterseel zu Gast, der im Falle eines Sieges nah zum SV aufschließen könnte. Nur fünf Punkte trennen beide Mannschaften, wodurch auch die Frage um die Vizemeisterschaft weiterhin offen bleibt.

Auch am anderen Ende der Tabelle steht noch nichts fest: Die letzten fünf Vereine stehen mit insgesamt nur acht Punkten Unterschied eng beisammen. Der FSV 09 Geilenkirchen kann an diesem Spieltag so nur darauf setzen, dass der SV Breberen in Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath verliert: Die Mannschaft hat spielfrei und will den Rückstand zum Tabellenvorletzten Breberen möglichst bei zwei Punkten halten, um den SV nächste Woche eventuell überholen zu können. Ein Sieg würde für Breberen wiederum bedeuten, dass ein wichtiger Schritt gegen den drohenden Abstieg geschafft wäre. Als deutlicher Favorit empfängt Sparta Gerderath den SV Niersquelle Kuckum: Beim Spiel des Dritten gegen den Dreizehnten will das Team unter Trainer Bernd Nief die nächsten drei Punkte holen.

Außerdem spielt Germania Hilfarth gegen den SSV BW Kirchhoven und die SG Katzem/Lövenich ist beim SV Roland Millich zu Gast. Wie es in Katzem und Lövenich nach Saisonende weitergeht, ist unklar. Der STV Lövenich hat fest vor, die Spielgemeinschaft mit dem SSV Viktoria Katzem aufzulösen – dies wäre gleichbedeutend mit dem Ausscheiden der SG aus der Kreisliga A und würde wiederum die anderen Teams im Tabellenkeller freuen. Schließlich würde es einen sportlichen Absteiger weniger geben.