Westdeutsche Tischtennis-Meisterschaft : Erkelenzer Senioren 40 haben trotz Pleite Spaß

Erkelenz Bei den „Westdeutschen“ in Brackwede gab es für den Erkelenzer TV nichts zu holen. Für das Trio, das zum letzten Mal in dieser Konstellation spielte, war es trotzdem ein gelungener Tag.

Bei den Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren ist das Team der Senioren 40 des TV Erkelenz nach drei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden. Wer nun aber Niedergeschlagenheit der Spieler erwartet, hat sich komplett getäuscht: „Das war der absolute Höhepunkt der Saison“, lautet das Urteil von Oliver Winkelnkemper.

„Insgesamt hat es großen Spaß gemacht“, sagt auch Frank Picken: „Wir hatten ja gar nicht damit gerechnet, es bis zu den Westdeutschen zu schaffen, ohne unseren Spitzenspieler Guido Schmitz auch nur einmal eingesetzt zu haben.“ Die Veranstaltung in Brackwede war in allen Altersklassen hervorragend besetzt, in der 40er-Klasse auch deutlich stärker als im vergangenen Jahr.