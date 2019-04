Fußball : Eine Entscheidung für ein Stück mehr Professionalität

Hintergrund Beecker Trainerwechsel

Von Mario Emonds

Auf den ersten Blick kommt beim FC der Trainerwechsel zur neuen Saison (dann übernimmt wie berichtet Michael Burlet) überraschend. Schließlich bilden Friedel Henßen und Dirk Ruhrig seit über sechseinhalb Jahren ein starkes Trainerduo. Nicht mehr so überraschend ist der Wechsel jedoch, wenn man die klare Zielsetzung des Vereins betrachtet, nun zum dritten Mal den Aufstieg in die 4. Liga zu schaffen. Was bei den ersten beiden Aufstiegen anders war – die waren nicht gerade geplant. 2015 tütete Beeck den Aufstieg erst am vorletzten Spieltag mit dem 2:0 im „Endspiel“ beim eigentlich favorisierten Bonner SC ein, 2017 gar erst am letzten Spieltag mit dem 4:1 gegen Arnoldsweiler.

Kurz zuvor hatte es eine von der Vereinsführung veranlasste geheime Abstimmung unter den Spielern gegeben, ob sie überhaupt ein zweites Mal Regionalliga spielen wollten – bis auf einen stimmten alle dafür. Und grünes Licht für den erneuten Aufstieg gab es dennoch erst, als Werner Tellers, hinter FC-Boss Günter Stroinski Beecks zweiter Großsponsor, die Zusicherung gab, nicht zuletzt für die gewaltig steigenden Fixkosten geradezustehen.

Diesmal sind die Voraussetzungen anders, ist der Wiederaufstieg spätestens nach der überragenden Hinrunde das klare Ziel. Die Winterzugänge Aleksandar Pranjes und André Mandt waren dafür sportliche Vorgriffe – nun folgen strukturelle. Denn noch ist Henßen in Personalunion Trainer und Sportlicher Leiter der Ersten Mannschaft, führt mit aktuellen sowie potenziellen Spielern zum Beispiel also auch die Vertragsverhandlungen – eine Aufgabe, die ihm auch sehr liegt. So ist es in Beeck ein offenes Geheimnis, dass etliche Spieler weit lieber mit Stroinski als mit Henßen verhandelt haben. Henßen ist da einfach ein harter Hund und keineswegs ein lieber Onkel – Letzterer darf und kann er in beiden Funktionen auch gar nicht sein.

In der Regionalliga würde aber der Aufwand in jeglicher Beziehung wieder extrem viel höher werden – auch der zeitliche. Da wäre die Doppelfunktion Trainer/Sportlicher Leiter im Grunde nicht mehr zu stemmen – jedenfalls nicht für einen, der wie Henßen auch noch einem „ordentlichen“ Vollzeitjob nachgeht. In der Regionalliga West gibt es seit Jahren daher nur einen, der beide Funktionen ausübt: Farat Toku von der SG Wattenscheid. Feiner Unterschied: Der tut das hauptamtlich.