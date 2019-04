Skifahrerin Beate Prüfert : Die schnellste Apothekerin in NRW

Mit Höchstgeschwindigkeit: Beate Prüfert bei der Mediziner-Ski-WM in Italien. Foto: Beate Prüfert

Erkelenz Die Erkelenzerin Beate Prüfert holte bei der Mediziner-Ski-WM Bronze. Nebenbei spielt sie beim TC Blau-Weiß Tennis.

Wer am Niederrhein oder im Rheinland aufwächst, dem sind in Sachen Sport und Freizeitgestaltung in der Region kaum Grenzen gesetzt. Die Erkelenzerin Beate Prüfert hat sich trotzdem für ein nicht gerade naheliegendes Hobby entschieden: Seit ihrem dritten Lebensjahr ist sie passionierte Skifahrerin. Und das macht die Apothekerin so gut, dass sie jetzt bei der Ski-Weltmeisterschaft der Mediziner in Sterzing (Italien) Bronzemedaillen im Slalom und im Super G gewonnen hat.

„Die Kollegen haben nicht schlecht gestaunt, als ich erzählt habe, dass ich aus Düsseldorf komme“, sagt Prüfert und ergänzt lachend: „Erkelenz konnte ich ja leider nicht sagen, das kennt da kein Mensch.“ Schließlich stammen die Konkurrenten fast ausschließlich aus Süddeutschland und der Alpenregion, viele sind Österreicher und Italiener. „Die haben den Wintersport natürlich von klein auf gelebt“, sagt Prüfert. Prominentester Teilnehmer war in diesem Jahr wohl Albin Tahiri, der 2018 Geschichte schrieb, als er als erster Athlet den Kosovo bei Olympischen Winterspielen vertrat. „Es gab auch extrem professionelle Kollegen. Manche kamen da mit zehn Paar Ski an“, erzählt die Erkelenzerin.

Prüfert auf der Tennisanlage des TC BW Erkelenz. Foto: TC BW Erkelenz

Umso überraschter war sie von ihrer starken Leistung. Jeweils Rang vier im Slalom und Riesenslalom bedeuteten den dritten Platz in der Gesamtwertung, im Super G wurde sie tags darauf ebenfalls Dritte. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagt sie. Zumal Prüfert in ihrer Jugend nie Wettkämpfe fuhr, sich stets auf den jährlichen Skiurlaub mit Mama und Papa beschränken musste. „Als ich im Studium war, habe ich dann in der Skihalle Neuss gearbeitet und den Skilehrerschein gemacht, dann ist es mehr geworden.“ Später kamen dann über den Winter auch Jobs in Oberstdorf und Saalbach-Hinterglemm hinzu. „Ich bin zwar zügig gefahren, aber immer nur just for fun. Wenn dann auf einmal Tore auf der Piste stehen und deine Zeit gemessen wird, ist das noch mal was ganz anderes.“

Irgendwann habe die Apothekerin, die mittlerweile in Düsseldorf wohnt, als Vertretung aber auch schon mal im Kreis Heinsberg arbeitet, von der WM erfahren: „Ich wollte sofort mitmachen.“ In diesem Jahr nahm sie zum dritten Mal teil. Neben dem Sport schätzt sie bei den Wettkämpfen auch die Atmosphäre: „Das sind immer super gesellige Abende, an denen man Kollegen aus aller Welt kennenlernt.“

INFO Bis zu 200 Teilnehmer beim Med-World-Cup Das Turnier Die Ski-Weltmeisterschaft für Ärzte und Pharmazeuten wird seit 46 Jahren ausgetragen, findet jährlich und in der Regel in den Alpen statt. Die Wettkämpfe An drei Tagen wird Slalom, Riesenslalom und Super G gefahren. Die Teilnehmer Rund 200, die meisten davon stammen aus Mitteleuropa.