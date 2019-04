„Erreiche die Mannschaft nicht mehr“ : Trainer Opitz geht mit Rurtaler Handballern hart ins Gericht

Hückelhoven Nachdem sein ASV eine deutliche Pausenführung hergeschenkt und in St. Tönis verloren hat, wird der Coach deutlich. Nun müsse er in der Osterpause darüber nachdenken, ob ein Engagement über die Saison hinaus noch sinnvoll ist.

Jens Opitz war restlos bedient. „Es stimmt nicht in der Mannschaft. Der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, die Spieler untereinander sind kein Team, sondern Einzelkämpfer“, sagte der Coach des ASV Rurtal-Hückelhoven nach der 28:31-Niederlage (17:13) bei der Turnerschaft St. Tönis II. In der Handball-Landesliga hatte sein Team eine deutliche Führung leichtfertig aus der Hand gegeben.

War in der ersten Halbzeit noch alles im grünen Bereich, war die zweite Halbzeit chaotisch. Nach einem Start auf Augenhöhe konnte der ASV sich ab der 15. Minute lösen und einen Vorsprung erkämpfen. Dies lag vor allem an der konsequenten Deckung, die den Rückraum der Turnerschaft im Griff hatte. Zu Recht führte Rurtal zur Pause mit vier Toren. Und so hätte es auch weitergehen können, doch der ASV zeigte in der zweiten Halbzeit sein zweites Gesicht. Opitz: „So war es einfach für St. Tönis, uns zu dominieren.“ Zwischen der 31. und der 39. Minute legte der Gegner einen 8:0-Lauf hin. „Die Spieler beschäftigten sich auf dem Feld wieder mit sich selbst, keiner kämpfte für den anderen, sondern jeder warf dem anderen ‚seine‘ Fehler vor“, klagte Opitz.