Abstiegskampf der Bezirksliga : Kückhoven findet den Anschluss

Erkelenz Der TuS Germania schlägt Dremmen zu Hause nach hartem Kampf mit 2:0 und landet damit einen extrem wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg.

Als sich Dremmens Innenverteidiger Onur Albayrak schon in der sechsten Minute so schwer verletzte, dass Trainer Redzo Sakanovic ihn durch Nico Schmalfuß ersetzen musste, war die Grundordnung der Gäste gehörig durcheinander geraten. Profitieren konnte die Germania davon aber zunächst nicht. Dann aber in der 22. Minute. Kurz vor der Strafraumgrenze der Rheinländer entschied Schiri Justin Busch auf Freistoß für die Platzherren. Und damit lag er genau so richtig, wie in fast all seinen Entscheidungen während der Partie. Kückhovens Peter Opheidennahm sich der Sache an, und mit seinem starken linken Fuß überraschte er Dremmens Torwart André Bellanger in dessen Torwarteck, es hieß also 1:0.