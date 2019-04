Fußball-Mittelrheinliga : Beeck legt mit Blitzstart den Grundstein zum 4:0

Wegberg Nach 17 Minuten steht’s gegen Deutz schon 2:0 für den FC Wegberg-Beeck. Hasani (2), Chakroun und Pranjes treffen. Kuriose Spielunterbrechung.

Im Stadionzelt Fußball spielt Beeck übers lange Osterwochenende zwar nicht. Doch dafür läutet der FC die Feiertage mit seiner Jahresversammlung ein. Die findet statt am Gründonnerstag, 18. April, ab 19 Uhr im Stadionzelt. Bei den Teilneuwahlen zum Vorstand steht auch die Wiederwahl des Vorsitzenden Günter Stroinski an. Dazu steht unter anderem eine Beitragsanpassung sowie eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung.

Neben den vielen Langzeitausfällen musste der kurzfristig auch noch den berufsbedingt fehlenden Amaar Zayton sowie Musashi Fujiyoshi (Bluterguss und Migräne) ersetzen. So kam es, dass Sascha Tobor nach auskuriertem Bruch des Tibiakopfes nach nur zwei Trainingseinheiten sein Comeback direkt in der Startelf feierte.

Bereits nach gut zwei Minuten durfte auch er bereits das 1:0 bejubeln: Einen Freistoß Shpend Hasanis köpfte Riad Chakroun ein (3.). Auf Zuckerpass Armand Drevinas in die Nahtstelle der Abwehr erhöhte Hasani auf 2:0 (17.). Ein Treffer, der auch Kiuzauskas, zudem Stützpunkttrainer im Fußballkreis Köln, Respekt abnötigte: „Das hat Beeck hervorragend rausgespielt. Zudem hat beim FC der Zabel einige Male toll reagiert.“ Henßen verteilte derweil ein Extra-Lob an Passgeber Drevina: „Der hat schon früh einen Schlag auf den Knöchel bekommen, sich dennoch durchgebissen.“

Die frühe klare Führung half Beeck natürlich mächtig. „Das hat uns schon in die Karten gespielt – ebenso dann das 3:0 direkt nach der Pause“, resümierte Beecks Spielführer Sebastian Wilms. Diesen Treffer erzielte auf Vorlage von Thomas Lambertz Winterzugang Aleksandar Pranjes (47.). Auch danach hatten beide Teams wiederholt dicke Chancen. So traf Deutz’ Stoßstürmer David Marti Alegre die Lattenunterkante (58.), setzte Lambertz in der Nachspielzeit einen Schuss an den Pfosten. Zuvor hatte Hasani ein Deutzer Geschenk dankend angenommen und zum 4:0 eingeschoben (85.) – sein 15. Saisontor.