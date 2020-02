Volleyball-Oberliga : Der nächste Tiefpunkt für Ratheim

Volleyball Beim Tabellenschlusslicht KT Köln wollte der VC wichtige Punkte holen, um sich von der Abstiegszone der Oberliga abzusetzen. Doch daraus wurde nichts: Eine überraschende 1:3-Niederlage verschlimmerte die Lage weiter.

Der VC Ratheim gerät immer deutlicher unter Druck. Nach den jüngsten, immer wieder verpatzten Spielen hätten die Oberliga-Volleyballer einiges gut machen müssen: Zu Gast beim Schlusslicht KT 43 Köln standen die Chancen – zumindest aus Tabellensicht – auch sehr gut für die Ratheimer, die die Punkte dringend benötigen. Am Ende kam es allerdings ganz anders als erhofft und der VC musste sich mit einem eindeutigen Ergebnis von 1:3 geschlagen geben.

„Wir könnten viele Gründe nennen, woran es schon wieder gescheitert ist, aber alle Argumente sind jetzt völlig egal – letztlich zählt das Ergebnis und wir können uns nichts mehr schön reden“, betonte VC-Trainerin Hendrike Spaar. Beim Spiel gegen die KT Köln war ein Sieg fest eingeplant. Viele Kleinigkeiten kamen zusammen, die für das schwache Auftreten der Ratheimer sorgten: Erneut musste die Mannschaft mit zu wenig Spielern anreisen, wogegen Köln mit seiner gesamten Gruppe von 20 Akteuren antrat und den drohenden Abstieg mit Kampfgeist noch zu verhindern versuchte. Wie in jedem Jahr hat der VC das Spiel vom kommenden Karnevalswochenende vorverlegt, damit der volle Kader dabei sein kann:

Vorbereitung Ob bis dahin viel trainiert werden kann oder das Training nicht teilweise doch ausfallen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Ratheim hat weiter Personalprobleme. Im nächsten Spiel bleibt die Hoffnung, dass auch Windeck nicht in Bestbesetzung anreist.

Spielfrei Der VC Ratheim hat am Karnevalswochenende spielfrei: Erst in zwei Wochen empfängt die Mannschaft den TSV Germania Windeck.

Ausgezahlt hat sich diese Strategie allerdings nicht. Mit nur neun Spielern boten sich außerdem nur wenige Umstellungsmöglichkeiten. Als neue Zuspieler-Aushilfe kehrte Till Rumpf für das Spiel gegen Köln zum VC Ratheim zurück, nach vier Jahren ohne Spielerfahrung und nur einem Training glich die Partie jedoch auch für ihn eher einem kleinen Sprung ins kalte Wasser. Auch der Wille, einen Rückstand aufzuholen, war gegen die KT Köln nur selten erkennbar: Nachdem der Gegner den VC im ersten Satz überholte (25:18), gewannen die Ratheimer den zweiten Satz zwar knapp (25:22), aber auch im dritten sowie im letzten Durchgang ließ die Konzentration und der Glaube an den Sieg mit dem Rückstand nach (20:25 und 16:25).

All diese unterschiedlichen Gründe zählen für den VC jedoch nichts mehr: Dass Ratheim gegen den Tabellenletzten verloren hat, spricht in der Mannschaft für sich. „Nur noch Punkte zählen jetzt, wir können uns an nichts außer dem Ergebnis messen und das ist eindeutig“, fasste Spaar zusammen. Wie ein roter Faden zieht sich das Personalproblem des VC Ratheim durch die Saison: Die gesamte Mannschaft konnte bei einem Spiel schon lange nicht mehr zusammen auflaufen, beim Training ist es meist nicht besser. Mit einer Niederlage beim Tabellenletzten hat beim VC wohl dennoch niemand gerechnet.