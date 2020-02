Handball : Erfolge im Pokal, Niederlagen in der Liga

Handball-Landesliga Sowohl die Herren des ASV Rurtal Hückelhoven als auch die Erkelenzer Damen gingen leer aus.

Herren: HSV Rheydt - ASV Rurtal Hückelhoven 40:32 (18:15). Nachdem die Gastgeber schnell mit einigen Toren Abstand in Führung gegangen waren, sorgten aufseiten des ASV eine Auszeit, ein paar taktische Umstellungen und Wechsel für frischeren Wind. Bis zur Pause gelang es ihnen so, auf drei Tore zu verkürzen. Dieser Spielstand hielt nach Wiederanpfiff jedoch nicht lange an. Tempogegenstöße der Gastgeber und andererseits fehlende Kondition bei den Gästen waren due Gründe für den Ausbau der Rheydter Führung. Bereits am Donnerstag davor hatte die Mannschaft aus Rurtal im Pokalspiel gegen die HSG DJK TuS Wickrath mit 36:21 gewonnen. „Zwei Spiele in so kurzer Zeit waren bei einem angeschlagenen Kader wohl doch ein wenig zu ambitioniert“, so ASV-Trainer Jens Opitz. „Trotzdem haben die Spieler alles gegeben und sich als Team präsentiert. Die kurze spielfreie Phase gibt uns die Möglichkeit, uns auszukurieren und wieder mit Kraft zu starten.“ In der Liga wird nach der Karnevalspause in zwei Wochen der Zweitplatzierte TV Vorst zu Gast im Rurtal sein.