Volleyball : Ratheim kassiert erste Pleite gegen Köln

VC-Akteur Philipp Rumpf (r.) punktet gegen die beiden KölnerMax Wachtel (l.) und Marcel Steffens (M.). Foto: August Kohlen

Volleyball: VC bleibt nach 0:3-Pleite Tabellenführer der Oberliga. Erkelenz und Beeck siegen spektakulär.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Am vergangenen Sonntag mussten die Oberliga-Volleyballer des VC 99 Ratheim am dritten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen. Trotz der 0:3-Heimpleite gegen den stark aufspielenden FCJ Köln II bleiben die Ratheimer Tabellenführer

Die Gäste aus Köln erwischten den weitaus besseren Start in ihre erste Partie in dieser Saison und setzten die Ratheimer gehörig unter Druck. Probleme bei den Annahmen, eine spürbare Trägheit auf dem Platz: VC-Trainerin Hendrike Spaar war mit der Leistung ihrer Mannschaft zu Beginn absolut nicht einverstanden: „Aus meiner Sicht hatte sich das schon im Training angedeutet. Leider ist es mir nicht gelungen die Jungs aus dieser leichten Lethargie zu holen“. In der Feldabwehr war der VC immer wieder einen Schritt zu spät, im Angriff fehlte es an Selbstvertrauen. Hinzu kamen ungewohnt viele Fehler im Aufschlagspiel der Zechenstädter, sodass der erste Satz mit 22:25 zurecht verloren wurde.

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Satz. Die Domstädter wirkten wacher und waren dem VC immer einen Schritt voraus. Ratheim haderte zudem immer wieder mit einigen Schiedsrichterentscheidungen, statt sich auf sein eigenes Spiel zu konzentrieren. Trotz dieser Unwegsamkeiten schafften es die Kölner nie, sich entscheidend abzusetzen. Auf der anderen Seite schafften es die Gastgeber aber auch nicht an den Kölnern vorbeizuziehen. Immer wieder gaben halbherzige Offensivversuche den Junkersdorfern die Möglichkeit, ihren eigenen Angriff aufzubauen und ihren bärenstarken Diagonalangreifer einzusetzen. Am Ende resultierte dies in einem 25:21-Satzgewinn der Kölner.

Für den dritten Satz schienen sich die Ratheimer gefangen zu haben und lagen recht schnell mit drei Punkten in Führung. Es entwickelte sich ein sehenswertes Spiel mit tollen Ballwechseln und spektakulären Rettungsaktionen auf beiden Seiten. Der FCJ erwies sich auch in diesem dritten Satz als unangenehmer Gegner und glich den Spielstand beim 20:20 wieder aus. Die Hausharren erhöhten das Risiko, belohnten sich allerdings nicht für die Leistungssteigerung im dritten Satz. Mit 23:25 mussten sich die Ratheimer am Ende geschlagen geben. „Wir haben es dieses Mal leider nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Deshalb sind wir nicht nur an einem sehr guten Gegner, sondern auch an uns selbst gescheitert“, resümierte die Trainerin, „dennoch haben wir auch einige Dinge gut gemacht. Das gibt uns Motivation für die kommenden Trainingseinheiten und Spiele.“

Ebenfalls mit 0:3 mussten sich die Landesliga-Männer des Erkelenzer VV am Samstag geschlagen geben. Gegen den bis dato punktlosen Haaner TV lief im Team kaum etwas zusammen. Die Abstimmung beim EVV fehlte in allen Mannschaftsteilen und eine zu hohe Anzahl an individuellen Fehlern besiegelte die deutliche und verdiente Pleite.

Besser lief es in der Landesliga der Damen, obwohl es auch dort zu Beginn nicht unbedingt danach aussah. Beim PTSV Aachen IV lagen die Erkelenzerinnen bereits mit 0:2-Sätze hinten, bewiesen nach einer Leistungsexplostion im dritten Satz aber Comeback-Qualitäten. Der EVV glich zum 2:2 aus und zwang die Hausherren zum entscheidenden Tie-Break. Dort zeigten die Gäste nach zunächst komfortabler Führung Nerven und verspielten einen Vorsprung von drei Punkten. Am Ende setzten sich die Erkelenzerinnen aber mit 15:12 durch und sprangen nach dem umkämpften 3:2-Sieg auf den ersten Tabellenrang.