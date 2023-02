Aufsteiger im Abstiegskampf Der Klassenerhalt bleibt das große Saisonziel beim SV Schwanenberg

So lief die Hinrunde

In Schwanenberg konnte man durchaus von einem sehr gelungenen Saisonstart sprechen, denn dem 4:3-Auftaktsieg gegen den VfJ Ratheim folgte das überraschende 3:2 beim SV Roland Millich. Dann aber war abrupt Schluss mit der Herrlichkeit bei den Schwarz-Weißen in der Kreisliga. Fünf Niederlagen in Folge warfen den SVS deutlich zurück. Besonders deftig fielen dabei die beiden 0:5-Klatschen gegen den FC Randerath/Porselen und gegen Union Schafhausen II aus. Durch einen 3:0-Sieg gegen den SV Golkrath stoppte der Aufsteiger den Negativtrend am neunten Spieltag. Anschließend blieben die Schwanenberger weitere vier Partien ungeschlagen, ehe es zum Abschluss der Hinrunde ein deutliches 2:6 gegen den Tabellenzweiten SV Niersquelle Kuckum gab.