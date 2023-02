Dritter Auswärtssieg in sechs Tagen TV Korschenbroich dreht am Ende in Weiden mächtig auf

Gleich in den ersten Minuten parierte der TVK-Torhüter Mika Schoolmeesters glänzend, bekam dann aber keinen Ball mehr an die Finger und wurde nach 15 Minuten durch Felix Krüger ersetzt. „Es lag nicht an einer schlechten Leistung von Mika, häufig hat ihn die Abwehr im Stich gelassen. Ich wollte einfach nur neue Akzente setzen“, so Lansen. Der Wechsel zahlte sich prompt aus. Urplötzlich wurden die Aktionen in der Deckung griffiger und im Angriff wurden die kreierten Chancen auch konsequent genutzt. „In der Halbzeitpause haben wir dann auch noch einmal angesprochen, dass wir genau da weiter machen müssen, wo wir aufgehört haben“, sagt der TVK-Coach.