Mit Ex-Profis Dreßen und Albertz Wie der FC Wegberg-Beeck in der Jugend die Zügel anzieht

In der A- und B-Jugend gibt es in Beeck jeweils nur noch ein Team, dazu kommen zwei Mannschaften in der „C“ und drei in der „D“ – macht künftig also sieben Mannschaften, die für Beeck in der Jugend starten. Die Resonanz der Jugendtrainer sei bei der Vorstellung des neuen Konzepts sehr positiv gewesen. „Die ziehen da alle mit“, sagt Dreßen. Sehr gut sei zudem die Zusammenarbeit mit der sportlichen Führung der Senioren: „Mit Trainer Mark Zeh und dem Sportlichen Leiter Friedel Henßen stehen wir in einem intensiven und beständigen Austausch.“