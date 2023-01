Leichtathleten aus Erkelenz Goldmedaillen und neue Bestzeiten für ETV-Talente

Es folgten die 50-Meter-Jungenläufe mit den beiden M10-ETV-Athleten Henry Laumen als Erstplatziertem in 8,73 Sekunden und Konrad Bublitz als Sechster (9,78 Sekunden). Dann waren die Mädchen W12 über 60 Meter an der Reihe. Siebte wurde Johanna Königs in 10,28 Sekunden, Achte Juli Ambach (10,41 Sekunden) und Zehnte Eva Spiritus (10,74 Sekunden). Sina Jäger holte sich den Siegertitel in der W13 über 60 Meter in 8,71 Sekunden und neuer persönlicher Bestzeit, gefolgt von Matilda Ginnuttis als Zweite in 9,23 Sekunden bei ihrem ersten Wettkampf. Platz vier erreichte Anouk Vieten (9,72 Sekunden) und als Sechste komplettierte Jana Lengersdorf das Feld in exakt ihrer alten Bestzeit (10,16 Sekunden).