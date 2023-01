Aufsteiger marschiert weiter an der Spitze Das Schlusslicht ist kein Stolperstein für den HSV Wegberg

Die Herren des TV Erkelenz warten in der Bezirksliga weiter auf ihren ersten Zähler. Die Reserve der Turnerschaft Grefrath sorgte am Samstag schnell für klare Verhältnisse und führte nach 17 Minuten mit 12:3. Mit einem 16:8 ging es in die Pause, aus der Erkelenz besser kam als noch davor. „Wir haben in der zweiten Halbzeit endlich Handball gespielt, an eine Aufholjagd war aber leider nicht zu denken“, sagte TVE-Trainer Sascha Greifendorf. Immerhin wurde es nicht mehr deutlicher, Grefrath besiegte Erkelenz mit 30:22. Ligakonkurrent HSV Wegberg spielte derweil zum zweiten Mal in Folge unentschieden: Gegen den Turnklub Krefeld machte es der HSV besonders spannend. Im Grunde war das Spiel die komplette Zeit ausgeglichen, erst in den letzten zehn Minuten setzte sich der Turnklub ab und war beim 25:23 zwei Minuten vor dem Ende auf bestem Wege zum Auswärtssieg. Wegberg warf pünktlich noch einmal den Turbo an und glich wenige Sekunden vor dem Ende aus.