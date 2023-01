Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Stürmer) Das „Trio infernale“ wirbelte mächtig

Schmankerl am Rande: Halbjährlich honoriert Zeh gute Trainingsleistungen mit vier von ihm selbst gestifteten Tankgutscheinen, die in der Höhe nach dem jeweiligen Platz gestaffelt sind – für die Bewertung hat er ein eigenes Punktesystem entwickelt. Die aktuelle Halbjahrswertung beendete Kleefisch auf Platz zwei – hinter Denis Schütte und vor Nils Hühne und Norman Post, die sich über die weiteren Gutscheine freuen durften.



Shpend Hasani (15 Einsätze, acht Tore, sieben Assists): In der Regionalliga hatte er mit einigen Aktionen zuletzt auch schon mal Mitspieler und vor allem Verantwortliche genervt. In der Mittelrheinliga nervte der 26-Jährige, seit 2017 in Beeck, stattdessen nun wieder die Gegenspieler – und das ist allen in Beeck natürlich erheblich lieber. In der Hinrunde fand Hasani zu alter Stärke und Torgefährlichkeit zurück – und spielte zudem auch noch mannschaftsdienlich, hatte häufig den Blick für den besser postierten Mitspieler und setzte diesen ein. Sieben Torvorlagen sprechen da eine deutliche Sprache. Zum Ende hin fiel er etwas ab. Im Verein hoffen sie, dass er in der Rückrunde an die bärenstarke Form vor dem letzten Hinrundendrittel anknüpft. Dann würde Beeck noch sehr viel Freude an ihm haben – die Gegner weniger.



Tarik Handzic (14 Einsätze, zwei Tore, ein Assist): Der 26-Jährige, der im Sommer von Landesligist Germania Teveren kam, hat sich im Lauf der Hinrunde eindeutig zur ersten Sturmalternative gemausert. „Wir haben sehr viel mit ihm gearbeitet, gerade auch im taktischen Bereich. Da hat er sehr viel Input bekommen, musste viel lernen. Doch das möchte er auch. Er hört zu und nimmt an, ist daher auf einem guten Weg“, merkt Zeh über seinen ersten Einwechselstürmer an. „In dieser Rolle ist er für uns auch sehr wichtig“, bekräftigt der Coach. Immerhin gelangen Handzic auch schon zwei Tore.



Dogukan Türkmen (neun Spiele): Der Stürmer, der im Sommer von Ligarivale Vichttal kam und dort bis zu seiner langwierigen Schambeinverletzung ein Topspieler war, kam in Beeck nur schwer auf die Beine. Türkmen ist im Grunde ein Musterbeispiel für die These, dass ein lange Zeit verletzter Spieler noch einmal genauso lange braucht, bis er wieder seine Topform erreicht hat. Der 23-Jährige stand in der Liga daher nur einmal in der Anfangself – ausgerechnet gegen Vichttal. Ansonsten musste er sich mit Kurzeinsätzen begnügen. Weil er für sich selbst auch mittelfristig wohl keine bessere Perspektive sah, bat er den FC um Vertragsauflösung. Dieser entsprach der Verein. In der Rückrunde spielt Türkmen nun wieder für Vichttal.