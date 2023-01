Tabellenführer der Kreisliga A Wie SF Uevekoven der Durchmarsch gelingen kann

So lief die Hinrunde

Gleich am ersten Spieltag setzten die Uevekovener beim 3:0 gegen Kuckum ein Ausrufezeichen: „Nach diesem Auftaktsieg sind wir direkt in einen Flow gekommen. Dann kam die Serie“, erinnert sich Daniel Marschalk. Es folgten weitere sieben Partien, die allesamt gewonnen wurden, wobei besonders das 4:3 beim SV Roland Millich herausstach. Anschließend mussten die Sportfreunde sich erstmals in der Spielzeit die Punkte teilen, weil in Schafhausen am Ende ein 1:1 stand. Nach einem 3:2-Erfolg über den SV Waldenrath/Straeten holte der Aufsteiger auch bei einem weiteren Aufstiegsfavoriten der Liga einen Punkt, denn in Hückelhoven bei Ay-Yildizspor ging es 2:2 aus. Am vorletzten Spieltag teilte man sich nach einem 3:3 mit dem SC Selfkant die Punkte, während abschließend am letzten Spieltag vor der Winterpause der SC Wegberg mit 2:0 geschlagen wurde.