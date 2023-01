Zwei Vizetitel bei Kreismeisterschaft Nachwuchs des JSC Erkelenz für Bezirksmeisterschaften qualifiziert

Henrik Schiffer (U11) war an diesem Tag sehr gut drauf. In seiner Gewichtsklasse -37kg war er in allen Kämpfen sehr stark. Er musste sich lediglich zweimal knapp geschlagen geben, einmal durch Kampfrichterentscheid nach Unentschieden um den ersten Platz und einmal mit führender kleiner Wertung, nachdem er am Ende der Kampfzeit im Haltegriff unterlag. Anschließend gewann Henrik Schiffer zwei Folgekämpfe mit Ippon-Wertung durch eine Eindrehtechnik und Haltegriff und zweier Waza-ari-Wertungen, indem er den Wurf des Gegners übernahm und konterte. Somit sicherte er sich den zweiten Platz und den Vize-Kreismeistertitel.