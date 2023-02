Germania Kückhoven holt mit zwölf Treffern 20 Punkte Minimalismus in der Offensive und der Defensive

Das war gut

Es fiel auf, dass die Mannschaft mehrfach Spiele in der Schlussphase für sich entschied, die Konzentration also bis zum Ende hochgehalten wurde. So fiel das entscheidende 1:0 am vierten Spieltag gegen den SC Selfkant erst in der 89. Minute durch Marvin Wolf. Den 1:0-Erfolg beim SC Wegberg sicherte Daniel Fabian auch erst in den Schlusssekunden. Und schließlich machte Neuzugang Fode Souare mit seinem ersten Saisontreffer den überraschenden 1:0-Sieg gegen den SV Roland Millich ebenfalls in der 90. Minute klar. Ein weiterer Pluspunkt war sicherlich das Defensivverhalten. Lediglich 19 Gegentore bedeuten immerhin den drittbesten Wert der Liga.