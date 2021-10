Zurück in die Erfolgsspur : Ungefährdeter 4:0-Erfolg für Ratheim

Fußball-Kreisliga A Dem Team von Sven Ingendorn geling nach zwei sieglosen Partien die Kehrtwende. Einziger Wermutstropfen: Torjäger Nick Camps muss verletzt vorzeitig ausgewechselt werden.

In der zweiten Halbzeit stellte VfJ-Coach Ingendorn um und zog Mittelfeldmann Robin Bellgarth in die Spitze, wo er mit seiner Ballsicherheit den ausgeschiedenen Camps vertreten sollte. Nach 60 Minuten stand die Partie dann abermals auf der Kippe, denn die Gäste aus Birgden erhielten einen Strafstoß, denn Nils Ingendorn jedoch hielt. Nur kurz darauf pfiff der Schiedsrichter auf der anderen Seite einen Strafstoß: David Balo wurde, nachdem er sich durchgesetzt hatte, im Strafraum gefoult – und Paul Weirowitz ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und traf vom Punkt zum 2:0 (62.). Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Balo war es dann wiederum Weirowitz, der zum 3:0 traf. Es war das perfekte Abschiedsgeschenk an sein Team: Weirowitz wird bald für ein Jahr nach Afrika gehen, also vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen.