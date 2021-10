Rheinland Dremmen in der Bezirksliga : Per Überraschungssieg zur Wende?

Fußball-Bezirksliga Rheinland Dremmen steckt im Abstiegskampf fest. Nun geht es gegen Würm-Lindern aus der Spitzengruppe – und gegen den Favoriten rechnet sich Dremmen-Trainer Tellers etwas aus.

Rheinland Dremmen ist den Abstiegskampf gewohnt. In der letzten komplett gespielten Saison, die 2019 endete, hielt der TuS nur mit zwei Punkten Vorsprung die Liga. Der Klassenerhalt ist also auch in dieser Saison die klare Zielsetzung. Mit bisher nur vier Punkten aus den ersten acht Spielen ist der Start allerdings nicht wie geplant verlaufen. Eine lange Verletztenliste – auf der unter anderem auch einige Stützen des Teams stehen – macht Dremmen das Leben im bisherigen Saisonverlauf schwer.

Auch am vergangenen Wochenende bei Columbia Donnerberg sah es zunächst gut aus. Marcel Holterbosch hatte die Gäste in Führung gebracht. Bis zur Pause hatte Donnerberg das Spiel jedoch gedreht und lag in Führung, nachdem Dremmen einen Elfmeter zur erneuten Führung vergeben hatte. Bis zum Schlusspfiff erhöhte der Gastgeber sogar noch auf 4:1. „Sicherlich sind die Gegentore zu einfach gefallen. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Trainer Tellers.

Am Sonntag ist Union Würm-Lindern in Dremmen zu Gast. Würm-Lindern will den Anschluss an die Spitzengruppe halten und befindet sich dementsprechend in anderen Tabellenregionen als die Gastgeber. Mit 20 Punkten aus neun Spieltagen ist das Team von Hermann-Josef Lambertz gut in die Saison gestartet. Zuletzt gab es drei ungeschlagene Spiele in Folge. Würm-Lindern ist also vom Papier der klare Favorit.