In der Bezirksliga weiter ungeschlagen : Abwehrbollwerk sichert Helpenstein drei Punkte

Fußball-Bezirksliga Der SV Helpenstein hält mit einem 1:0-Erfolg gegen Concordia Oidtweiler den Anschluss an die Tabellenspitze und bleibt auch nach dem neunten Spieltag weiter ungeschlagen.

„Freitagabend, 20 Uhr – das wird ein schönes Highlight für die Jungs. Wir bereiten uns gut auf Oidtweiler vor“, hatte Helpenstein-Trainer André Lehnen nach dem Remis gegen Würm-Lindern am vergangenen Wochenende über die kommende Aufgabe gesagt. Vor ungefähr 150 Zuschauern schien der SV das Versprechen gerade in der Defensive einzuhalten. Im gesamten ersten Durchgang kam der Gast aus Oidtweiler keinmal nennenswerten vor das Tor von Schlussmann Torben Fritzsche. Auf Seiten der Gastgeber war es Kapitän Emre Ekmekci, der erstmals für Gefahr sorgte. Nach einem Eckball bekam er per Kopf allerdings nicht genug Druck hinter den Ball und zielte einige Meter über das Gehäuse. Ebenfalls im Verlauf der ersten Halbzeit fasste sich Lukas Appel aus der Distanz ein Herz. Sein Linksschuss fand von der Unterkante der Latte allerdings nicht den Weg ins Tor.

Ohne Tore ging es in die Halbzeitpause. Oidtweiler kam besser aus der Pause und riss das Spiel in der Phase nach dem Seitenwechsel etwas an sich. Die Concordia beförderte das Spielgerät zwar mehrfach gefährlich in den Strafraum, richtig eingreifen musste SV-Torwart Fritzsche aber nicht. „Das war eine etwas komische Phase. Da hat Oidtweiler das Heft in die Hand genommen“, befand Trainer Lehnen. Helpenstein konzentrierte sich in der Folgezeit auf das Konterspiel. Mit Erfolg: Eine Hereingabe von Dominik Kledtke sprang einem Verteidiger der Concordia an die Hand – Schiedsrichter Konstantin Lienig entschied auf Handelfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Domink Hahn sicher zur Führung. Es war bereits der dritte Strafstoßtreffer von Hahn in dieser Saison.