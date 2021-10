Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen leistet sich kurzen Tiefschlaf mit Folgen

Siegen/Kleve Nach der dritten Niederlage in Folge hat die Mannschaft in der Fußball-Regionalliga der Frauen nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Den Gastgeberinnen aus Siegen reichten wenige Minuten, um die Zeichen auf Heimsieg zu stellen. Nach 24 Minuten stand Pauline Fernholz bei einer Flanke goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Vier Minuten später verwandelte Pascal Kampczyk einen Foulelfmeter zur 2:0-Führung. Der Strafstoß resultierte aus einem Foul von VfR-Keeperin Anna Scholten. Die Gäste vom Niederrhein hatten zuvor ihrerseits Chancen, in Führung zu gehen. Julia Koj scheiterte jedoch an der Latte (8.). „Eine kleine Tiefschlafphase hat dazu geführt, dass wir innerhalb von vier Minuten zwei Gegentore kassiert haben“, ärgerte sich Scuderi. Sein Team sei sehr strukturiert, mit viel Ballbesitz aufgetreten. „Wir waren vor und nach den Gegentoren in der Partie. Ähnlich wie eine Woche zuvor beim 0:3 gegen den 1. FC Köln haben wir aus dem Spiel heraus kaum etwas hergegeben“, so der VfR-Coach.