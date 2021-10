2. Liga kompakt : St. Pauli fertigt Hansa Rostock ab – Füllkrug rettet Werder einen Punkt

Hamburg Der FC St. Pauli hat mit einem famosen Sieg gegen Hansa Rostock die Tabellenspitze verteidigt, während Werder Bremen kurz vor Schluss noch einen Punkt retten konnte. Regenburg bleibt St. Pauli derweil auf den Fersen.

FC St. Pauli – Hansa Rostock 4:0 (2:0)

Der FC St. Pauli hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gefestigt. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock siegten spielfreudige Hamburger am Sonntag völlig verdient mit 4:0 (2:0) und feierten den fünften Erfolg in Serie. Mit 25 Punkten steht St. Pauli nach elf Spieltagen weiter an der Spitze.