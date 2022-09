Kreisligist SV Golkrath : Minimalisten auf dem Weg in die Kreisliga-Spitzengruppe

Fussball-Kreisliga Der SV Golkrath hat erst drei Tore erzielt – und belegt Platz drei. Im Nachholspiel gegen den SC Selfkant gab es einen weiteren Dreier, am Wochenende wartet Wanderlust Süstersleel.

Und wer weiß, wo der SV stehen würde, wenn das Spiel beim SV Niersquelle Kuckum am vorigen Spieltag nicht abgesagt worden wäre. Golkrath wollte das Spiel verlegen lassen, weil „aus verschiedenen Gründen elf Stammkräfte fehlten“, wie Trainer Danny Silver dazu sagte. Da Kuckum einer Verlegung nicht zustimmte, gingen die Punkte verloren. Am Sonntag erwarten die Schwarz-Weißen den FC Wanderlust Süsterseel zum Heimspiel im Wiesengrund. Natürlich will man sich oben festsetzen, und vielleicht auch etwas für das Torverhältnis tun, denn bislang drei erzielte Treffer sind noch deutlich ausbaufähig. Auf der anderen Seite musste Schlussmann Lars Wolters auch erst dreimal hinter sich greifen. Dem 1:0 beim SC Selfkant, und dem 2:1-Sieg beim SC Wegberg soll nach Wunsch der Verantwortlichen nun der dritte Saisonsieg folgen. Allerdings kommt mit Wanderlust Süstersleel ein Team nach Golkrath, das in den vergangenen Jahren stets eine ordentliche Rolle in der Kreisliga A gespielt hat. So erreichten die Selfkänter in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils den vierten Platz. In dieser Saison will man in Süsterseel „schönen Fußball spielen.“ Und das soll mit dem neuen Spielertrainer Heiner Beulen gelingen, der den „ewigen“ Roland Robertz als Trainer abgelöst hat. Es könnte ein Duell auf Augenhöhe werden und den Trend für die kommenden Wochen vorgeben. Golkrath könnte sich, wie erwähnt, vorerst oben festsetzen, während Süsterseel durch einen Sieg auch wieder an den vordersten Plätzen schnuppern könnte.