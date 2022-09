Kreisliga-Fußball live im Internet : Der TV Lobberich geht auf Sendung

Der TV Lobberich geht in der Kreisliga C an den Start. Foto: Maik Minnich

Fussball Nach einer Vereinsfusion nimmt der FC Lobberich/Dyck nun als TV Lobberich in der Kreisliga C teil. Auch in der kommenden Saison werden die Partien wieder live im Internet gezeigt – die Begeisterung der Community ist ungebrochen. Im Hintergrund arbeitet das Team an neuen technischen Möglichkeiten.

Der neue Vereinsname habe bei der Anschlussfusion des FC Lobberich/Dyck an den TV Lobberich zwar keine Rolle gespielt, für das Seniorenteam des C-Ligisten könnte dieser Name aber wohl nicht passender sein. Seit nun einer Saison bringen die Lobbericher Kreisliga-Fußball ins Internet. Über die Streaming-Plattform „Twitch“ zeigen sie einen Großteil ihrer Ligaspiele live vor Hunderten Zuschauern – samt Kommentator und Interviews nach Abpfiff. Bisher geschah das unter dem Namen FC Lobberich/Dyck, seit dem 1. Juli ist der Fußballverein allerdings als Abteilung dem größeren TV Lobberich angeschlossen. Unter diesem Namen ist das Team nun auch über die sozialen Netzwerke zu finden.

„Die Fusion hat reibungslos funktioniert“, erzählt Maik Minnich, Spieler der ersten Mannschaft und Initiator des Livestream-Projektes. „Auf dem Sommerfest des Vereins waren wir als Abteilung das erste Mal dabei, in der Jugendabteilung haben wir auch schon deutlichen Zuwachs an neuen Spielern bekommen.“ Zuletzt stand auch noch ein Gespräch zwischen dem Livestream-Team und dem Gesamtvorstand des TV Lobberich an, um das Projekt vorzustellen. Vereinsvorsitzender Marcus Optendrenk, der zudem neuer Finanzminister des Landes NRW ist, gab grünes Licht für die weiteren Pläne der Fußballer.

Maik Minnich ist Spieler beim TV Lobberich und Initiator des Livestream-Projektes. Foto: Minnich

Die werden sich im Seniorenbereich nun auf eine Mannschaft fokussieren – zuvor gingen zwei Teams in der Kreisliga C an den Start. Feststeht: Auch in der nun gestarteten Saison wird die Kamera wieder laufen, zumindest da, wo es erlaubt ist. „Wir hatten in der vergangenen Saison einige Auswärtsspiele, bei denen der gegnerische Verein uns das Streamen verboten hat“, erklärt Minnich. „Das ist schade, müssen wir aber natürlich akzeptieren.“ Aus diesem Grund wolle man nun schon frühzeitig im Vorfeld alle Vereine der C-Liga über das Vorhaben informieren, und rechtzeitig eine Erlaubnis zum Streamen einholen. Außerdem sei in der vergangenen Spielzeit bei manchen Partien die Internetverbindung nicht ausreichend gewesen, sodass die Lobbericher das Spiel aufzeichnen musste, um es dann nachträglich ins Internet zu stellen. Dies sei am Ende zwar mehr Aufwand, doch die Lobericher Fans im Internet danken es den Jungs. „Das Projekt wird von der Online-Community weiterhin sehr gut angenommen“, sagt Minnich.

Und die virtuelle Unterstützung hat sich für die Lobbericher auch schon finanziell gelohnt – in Form von neuer Ausrüstung. „Zuvor haben wir das ganze technische Equipment privat gestellt, nun haben wir über die Spenden der Zuschauer ein komplettes Set zum Streamen kaufen können“, erklärt Minnich. Unterstützung erhält der TV Lobberich auch weiterhin vom „Podcast ohne (richtigen) Namen“, der von den drei erfahrenen Medienprofis Etienne Gardé, George Zaal und Jochen Dominicus produziert wird. Für die nun gestartete neue Saison in der Kreisliga C arbeitet der TVL an weiteren Stellschrauben, um die Partien noch professioneller auf „Twitch“ zeigen zu können. So stehen aktuell Gespräche mit einem Unternehmen an, das mehrere Kameras stellen könnte, um die Partien auch mal aus mehreren Winkeln gleichzeitig filmen zu können. Auch an neuen Einblendungen, beispielsweise bei Ein- und Auswechslungen, wird im Hintergrund gearbeitet. „Wir möchten, dass alles mehr nach Bundesliga aussieht – zumindest bei der Qualität des Streams“, so Minnich.