Turnier im Hockeypark : Teilnehmer für die Hockey-EM 2023 in Glabdach stehen fest

Feldhockey Acht Nationen sind bei den Frauen und Männern im kommenden Jahr beim Turnier in Mönchengladbach dabei. Deutschland gehörte jeweils zu den bereits qualifizierten Mannschaften. Die restlichen Teams wurden nun in einem Gruppenmodus ermittelt.

Die restlichen vier Startplätzte für das Achterfeld der EM sind nun in einem erstmals ausgetragenen Qualifikationsmodus mit Gruppenspielen ermittelt worden. Überraschungen blieben dabei aus: In den jeweiligen Gruppe setzten sich die weltranglistenhöchsten Nationen durch. Bei den Männern sicherte beispielsweise Spanien in seiner Gruppe souverän mit drei Siegen und 20 Toren in drei Spielen das Ticket für die EM, ebenso problemlos qualifizierte sich Frankreich mit einem 14:2 gegen die Türkei, einem 4:1 gegen Irland und einem 19:0 gegen Litauen für das Turnier in Mönchengladbach. In einer weiteren Gruppe setzte sich das Team der Österreicher gegen Kroatien, die Ukrainer und Italien durch – und ist damit im Vergleich zu 2021 der einzige Neuling im Teilnehmerfeld. Den letzten Startplatz sicherte sich Wales, das im entscheidenden Gruppenspiel Schottland mit 1:0 besiegte.