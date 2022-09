Strecke von 675 Kilometern : Mit dem Fahrrad quer durch Frankreich bis nach Nizza

Die fünfte Etappe von Le Sauze nach Nizza über 150 Kilometer brachte die Gruppe hinauf zum Col de la Bonnete, dem höchsten Gipfel der Tour auf 2802 Metern über Null: Gerd Kehrbusch und Christian Schiffer (oben von links), Martin Ebbers, Stefan Wanjek, Michael Schroers und Ulrich Bolten (unten von links). Foto: Kehrbusch

Radsport 675 Kilometer mit dem Rad quer durch Frankreich – das absolvierte nun eine Reisegruppe aus der Region. Dabei passierten die sechs Männer unter anderem die höchste asphaltierte Passstraße Europas – nur eine von vielen Herausforderungen auf der Reise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Die heimischen Ausdauersportler Christian Schiffer, Martin Ebbers, Michael Schroers Gerd Kehrbusch, Stefan Wanjek und Ulrich Bolten haben auf ihren Fahrrädern eine besondere Herausforderung vom französischen Annemasse über St. Jean de Mauriene bis nach Nizza gemeistert. In mehreren Etappen absolvierten die Männer 675 Kilometer mit 12.190 Metern im Anstieg.

Gleich in der ersten Etappe über 157 Kilometer mit 2750 Höhenmetern setzte nach der ersten Stunde Dauerregen ein, der sie die nächsten 100 Kilometer begleitete. In der zweiten Etappe ab St. Jean Maurienne über 147 Kilometer und 3491 Höhenmetern war der Berg mit seinen zum Teil sehr urigen Skidörfern anspruchsvoll, aber trotzdem sehr schön zu fahren. Wie schon am Tage zuvor spaltete sich die Gruppe auf, sodass jeder in seinem Leistungsbereich fuhr.

„Da die Zeitabstände jedoch sehr groß waren, fuhren Stefan Wanjek und ich nach der Abfahrt direkt weiter zum berühmten Berg der Holländer – nach Alpe d’Huez“, sagt Gerd Kehrbusch, ehemaliger Hawaii-Teilnehmer. Auch Reisekollege Michael Schroers war schon auf Hawaii dabei und war in der Vergangenheit zudem Triathlon-Weltmeister der Feuerwehr. Kehrbusch legte die Strecke in 6:50 Stunden zurück.

Die dritte Etappe führte von St. Jeanne de Marienne nach Le Sauze über 172 Kilometer mit 3991 Höhenmetern. „Das war die Königsetappe mit den meisten Steigungen“, sagt Kehrbusch. Es ging nach flachen 15 Kilometern durchs Tal der Maurienne los nach Saint-Michel Maurienne zum Einstieg in den Col du Telegraphe. Dieser Anstieg hat eine Länge von zwölf Kilometern mit Steigungen zwischen fünf und neun Prozent, geht bis auf 1566 Meter hoch und ist gut zu befahren.

„Das liegt auch am neuen Asphalt, der kurz vor der Tour de France aufgebracht wurde“, erzählt der erfahrene Radfahrer. Nach kurzer Abfahrt zum Skiort Valloire erwartete die Gruppe dann ein „Monster-Berg“ mit dem Namen Col du Galibier. Wanjek und Kehrbusch lagen wieder im Duo vor dem Rest der Gruppe. „Die nächsten etwa 18 Kilometer waren geprägt von einer eindrucksvollen Kulisse, die man einfach mal erlebt haben muss. Die Auffahrt aus Valloire zieht sich zunächst über einige Kilometer raus durch ein Tal, jedoch bereits hier mit merklicher Steigung von bis zu 8,9 Prozent.“ 8:01 Stunden legte die Gruppe zurück.

Da den Niederrheinern die ersten drei Tage alles abverlangt hatten, entschieden sie, einen Ruhetag einzulegen und nur locker etwas zu radeln. Die geplante Ausfahrt zum Staudamm Lac de Serre Poncom über 129 Kilometer mit 2780 Höhenmetern wäre einfach zu viel gewesen. Die vierte Streckenlänge betrug nur 38,30 Kilometer mit 422 Höhenmetern und Fahrtzeit von 1:34 Stunde.

Die fünfte und letzte Etappe von Le Sauze nach Nizza über 150 Kilometer und 2038 Höhenmeter brachte sie hinauf zum Col de la Bonnete, dem höchsten Gipfel der Tour auf 2802 Metern über Null. Es handelt sich um die höchste befahrbare, asphaltierte Passstraße in Europa. Am Gipfel gab es einen kleinen Rundkurs um die Kuppe des Bonette, wo schon ein Schild „Nice“ den Weg ins Ziel anzeigte. „Hier bot sich uns ein fantastischer Fernblick, wenn auch das Wetter dort am Gipfel-Monument bewölkt und recht frisch war.“

Also zogen sie die Jacken über und fuhren ab ins Tal über 23 Kilometer und vielen Serpentinen, erneut sehr rasant mit bis zu 70 Stundenkilometern durch eine beeindruckende Landschaft. Unten sammelten sie sich wieder um die letzten 95 Kilometer bis Nizza in Angriff zu nehmen. Diese führten durch zahlreiche Schluchten und Täler, vorbei an Flüssen und durch Tunnel.